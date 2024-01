Gina Rodriguez i różne sposoby na podryw w zwiastunie "Players" 0

Netflix opublikował oficjalny zwiastun Players swojej najnowszej komedii romantycznej z Giną Rodriguez i Tomem Ellisem w rolach głównych. Emisję filmu zaplanowano na Walentynki, 14 lutego.

fragment plakatu filmu "Players"

W filmie nowojorska dziennikarka sportowa Mack spędziła lata na wymyślaniu udanych zabaw w połączeniu z najlepszym przyjacielem Adamem i jego ekipą. Chociaż doprowadziło to do niezliczonych jednonocnych przygód, przestrzeganie ich podręcznika wiąże się ze ścisłym zestawem podstawowych zasad, a wśród nich najważniejsza: nie można budować relacji na podstawie zabawy. Kiedy Mack nieoczekiwanie zakochuje się w swoim najnowszym celu, czarującym korespondencie wojennym Nicku, zaczyna całkowicie zmieniać grę. Gdy granice między pracą, zabawą, przyjaźnią i romansem zaczynają się zacierać, Mack musi nauczyć się, czego potrzeba, aby przejść od zwykłego zdobywania punktów do gry na stałe.

Film wyreżyserowała Trish Sie na podstawie scenariusza napisanego przez Whita Andersona. W filmie występują Rodriguez, Ellis, Damon Wayans Jr., Joel Courtney, Augustus Prew, Liza Koshy, Ego Nwodim i Marin Hinkle. Producentami wykonawczymi są Rodriguez, Ross Girard, Sophia Lin i Molly Breeskin, a producentami są Ross M. Dinerstein, Marc Platt, Adam Siegel i Ryan Christians.

Źrodło: Netflix