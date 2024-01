Camila Mendes w zwiastunie romantycznej komedii ''Upgraded'' 0

Camilę Mendes, aktorkę znaną z serialu Riverdale już niedługo będziemy mogli oglądać w romantycznej komedii ’’Upgraded’’ realizowanej dla serwisu Amazon Prime Video. Jej premiera tuż przed Walentynkami. W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun filmu, który możecie znaleźć poniżej.

fragment plakatu promującego film ''Upgraded''

Na opublikowanym materiale widzimy Mendes w roli stażystki, która udaje dyrektora jednej z prestiżowych galerii w Nowym Jorku.

Film opowiada historię Any (Mendes), ambitnej stażystki marzącej o karierze w świecie sztuki, próbującej zaimponować swojej wymagającej szefowej Claire. Kiedy w podróży służbowej Any zostaje przeniesiona do pierwszej klasy, spotyka tam przystojnego Willa, który bierze Anę za swojego szefa – białe kłamstwo, które zapoczątkowuje efektowny łańcuch wydarzeń, w tym romansu. Co się jednak stanie, kiedy prawda wyjdzie na jaw?

Upgraded wyreżyserowała Carlson Young mająca na swoim koncie horror fantasy Niezwykły świat z 2021 roku. Pracowała ona na podstawie scenariusza napisanego przez Christine Lenig, Justina Matthewsa i Luke'a Spencera Robertsa. W filmie występują także Archie Renaux, Thomas Kretschmann, Gregory Montel, Aimee Carrero, Andrew Schulz, Rachel Matthews, a także Lena Olin, Marisa Tomei, Fola Evans-Akingbola, Anthony Head i Saoirse-Monica Jackson.

Premiera filmu 9 lutego.

Źrodło: ComingSoon, Amazon Prime Video