Henry Cavill na pierwszych zdjęciach z filmu Guy'a Ritchiego ''The Ministry of Ungentlemanly Warfare''. Jutro zwiastun 0

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z nowego filmu Guy'a Ritchiego The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Udostępnił je na swoim profilu na Instagramie Henry Cavill, który wciela się w głównego bohatera. Jutro zaś spodziewajcie się pierwszego zwiastuna.

Projekt ten to kolejny w karierze Ritchiego szpiegowski film akcji. Jego fabuła opiera się na książce Damiena Lewisa noszącej tytuł Churchill’s Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII.

Na poniższych fotografiach widzimy Cavilla, który jest prawie nie do poznania.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare przybliży widzom historię Special Operations Executive, tajnej brytyjskiej organizacji z czasów II wojny światowej. Utworzona została ona przez premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla i niewielką grupę urzędników wojskowych, w tym autora Iana Fleminga. Ściśle tajna jednostka bojowa, złożona z różnorodnej załogi składającej się z łotrzyków i indywidualistów, wyrusza na śmiałą misję przeciwko nazistom, stosując całkowicie niekonwencjonalne i całkowicie „niedżentelmeńskie” techniki walki. Ostatecznie ich odważne podejście zmieniło przebieg wojny i położyło podwaliny pod brytyjski SAS i nowoczesne działania wojenne Black Ops.

W obsadzie znajdują się także Eiza González, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Hero Fiennes Tiffin, Babs Olusamokun, Henrique Zaga, Til Schweiger, Henry Golding i Cary Elwes. Ritchie wyreżyserował film na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z Paulem Tamasy, Erikiem Johnsonem i Arashem Amelem.

Kinowa premiera filmu zaplanowana jest na 19 kwietnia.

Źrodło: Instagram