Pełen nadprzyrodzonych zjawisk międzynarodowy zwiastun filmu ''Pogromcy duchów. Imperium lodu'' 0

Dziś Sony Pictures zaprezentowało światu międzynarodowy zwiastun oczekiwanego kolejnego filmu z serii o pogromcach duchów. Materiał ten powiela sceny z wczorajszej zapowiedzi, ale prezentuje też kilka nowych, bardzo ciekawych ujęć, wprowadzając muzyką w klimat wszechogarniającego niepokoju.

fragment plakatu promującego film ''Pogromcy duchów. Imperium lodu''

Film przedstawia nowo wyremontowaną siedzibę Pogromców Duchów, w której znajduje się centrum badań nad zjawiskami paranormalnymi. Zapewnia także lepszy wgląd w to, co doprowadziło zespół do przypadkowego uwolnienia starożytnego zła zdolnego śmiertelnie przestraszyć ludzi Nowego Jorku.

W Pogromcy duchów. Imperium lodu rodzina Spenglerów powraca do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło – kultowej nowojorskiej remizy strażackiej – aby połączyć siły z oryginalnymi Pogromcami, którzy opracowali ściśle tajne laboratorium badawcze, które przenosi gnębienie duchów na wyższy poziom. Kiedy jednak odkrycie starożytnego artefaktu uwalnia złą moc, nowi i starzy Pogromcy Duchów muszą połączyć siły, aby chronić swój dom i uratować świat przed drugą epoką lodowcową.

W obsadzie powracają Mckenna Grace, Paul Rudd, Finn Wolfhard i Carrie Coon oraz oryginalni ’’pogromcy’’ odgrywani przez Billa Murray'a, Dana Aykroyda i Erniego Hudsona. Ponadto Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, James Acaster i Emily Alyn Lind zostali obsadzeni w nieujawnionych rolach, Annie Potts powraca jako Janine Melnitz, a William Atherton jako Walter Peck. Film wyreżyserował Gil Kenan, który jest także współautorem scenariusza z Jasonem Reitmanem.

Pogromcy duchów. Imperium lodu do polskich kin wejdą 5 kwietnia.

Źrodło: Sony Pictures