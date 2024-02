Zwiastun drugiego sezonu serialu "Will Trent" 0

Stacja ABC wypuściła pełnometrażowy zwiastun drugiego sezonu Willa Trenta przebojowego dramatu kryminalnego, który przedstawia weterankę Tacy jesteśmy Susan Kelechi Watson jako członkinię oddziału bombowego Biura Śledczego stanu Georgia… i potencjalną miłość Willa.

kadr z serialu "Will Trent"

Oparty na bestsellerowych powieściach Karin Slaughter i prowadzony przez Ramóna Rodrígueza, dramat kryminalny skupia się na agencie specjalnym Willu Trencie z Biura Śledczego stanu Georgia. Will, porzucony zaraz po urodzeniu i mający w swoim życiu trudny okres dojrzewania w przytłoczonym systemie pieczy zastępczej w Atlancie, Will wykorzystuje teraz swój wyjątkowy punkt widzenia w dążeniu do sprawiedliwości.

Finał pierwszego sezonu Willa Trenta ponownie przedstawił kontekst porzucenia Willa jako noworodka. Jak się okazało, zastępca dyrektora GBI Amanda Wagner (w tej roli Sonja Sohn) nie tylko znała matkę Willa – pracownicę seksualną Lucy Morales, która zmarła podczas porodu – ale uratowała Willa po tym, jak został pozostawiony na śmierć przez seryjnego mordercę Jamesa Ulstera.

Premiera drugiego sezonu Willa Trenta odbędzie się we wtorek, 20 lutego.

Źrodło: TvLine