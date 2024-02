Box Office: Projekcje kasowe wskazują na mocne otwarcie kontynuacji "Diuny" 0

Przed premierą Diuna: Część druga pojawiają się pierwsze oficjalne prognozy kasowe kontynuacji Denisa Villeneuve’a i wyglądają obiecująco.

kadr z filmu "Diuna: Część druga"

Według niedawnego raportu prognozy dotyczące długo oczekiwanej kontynuacji Diuna: Część druga są nieco konserwatywne, przy czym w raporcie wspomniano, że najbardziej skromne prognozy przewidują, że film zarobi ponad 65 milionów dolarów w weekend otwarcia.

Oznaczałoby to znacznie lepsze otwarcie niż pierwsza odsłona, która zarobiła a zaledwie 41 milionów dolarów, jednak wynika to z faktu, że film trafił w dniu premiery nie tylko na ekrany kin, ale również do oferty platformy streamingowej HBO Max.

W raporcie zauważono, że chociaż 65 milionów dolarów wydaje się najbardziej konserwatywną opcją, niektórzy uważają, że kontynuacja może rozpocząć z zarobkami rzędu od 75 do 80 milionów dolarów. Ci, którzy w to wierzą, powołują się na przedsprzedaż biletów na film, która zdaniem wielu przekroczyła epopeję Christophera Nolana Oppenheimer.

Diuna: Część druga rozpoczyna się w miejscu, w którym zakończyła się pierwsza – Paul Atreides (Timothée Chalamet) w końcu dociera do Chani (Zendaya) i łączy siły z Fremenami, aby pokonać złych Harkonnenów. W sequelu powracają także Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgard i Dave Bautista. Premiera pierwotnie planowana na 2023 rok, ze względu na strajk aktorów, film został przesunięty na 28 lutego 2024 roku.

Źrodło: Deadline