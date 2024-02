Zwiastun "The Walking Dead: The Ones Who Live" przedstawia historię miłosną Ricka i Michonne 0

kadr z serialu "The Walking Dead: The Ones Who Live"

Zapowiedź rozpoczyna się montażem najlepszych wspólnych scen Ricka i Michonne, które ukazują historię ich miłości na przestrzeni jedenastu sezonów oryginalnego serialu. Zwiastun pokazuje także nowy materiał z nadchodzącego spin-offu, zapowiadający ponowne spotkanie pary. Limitowany dramat zadebiutuje 25 lutego na stacjach AMC i AMC+.

The Walking Dead: The Ones Who Live przedstawia epicką historię miłosną dwojga bohaterów przemienionych przez nowy świat. Oddzieleni odległością. Przez niepowstrzymaną moc. Przez duchy tego, kim byli. Rick i Michonne zostają wrzuceni do innego świata, zbudowanego na wojnie z umarłymi… I ostatecznie na wojnie z żywymi. Czy uda im się odnaleźć siebie nawzajem i dowiedzieć się, kim byli w miejscu i sytuacji, jakiej nie znali wcześniej? Czy są wrogami? Zakochani? Ofiary? Zwycięzcy? Czy bez siebie w ogóle żyją – czy też odkryją, że oni też są Walking Dead?

Oprócz głównych bohaterów w obsadzie znaleźli się między innymi Pollyanna McIntosh, Lesley-Ann Brandt, Terry O’Quinn, Matthew August Jeffers, Craig Tate i Andrew Bachelor.

Źrodło: AMC