Grasujący po mieście wilkołak w zwiastunie filmu ''Blackout'' 0

Dark Sky Films przedstawia morderczego wilkołaka grasującego w małym miasteczku w Ameryce. Za reżyserię i scenariusz horroru Blackout odpowiada Larry Fessenden mający na swoim koncie horrory Zdemoralizowani i Ostatnia zima.

Alex Hurt, ''Blackout''

Malarz Charley budzi się w motelu na północy stanu, w którym najwyraźniej mieszka od jakiegoś czasu. Po spakowaniu się i wyjściu spotyka różnych ludzi, którzy go znają. Następnie żegna się z miłością swojego życia Sharon i dzwoni do swojego przyjaciela Earla, któremu mówi, żeby na niego czekał, bo niedługo go odwiedzi. Charley jednak nigdy nie dociera do swojego przyjaciela. Gdy zachodzi słońce i pojawi się pełnia, mężczyzna podczas jazdy samochodem dostaje drgawek, wypada z drogi i kończy w rowie. Wygląda na to, że jest wilkołakiem. Atakuje swoich wybawicieli i nocą przemieszcza się po obrzeżach miasta, siejąc spustoszenie, następnego dnia nie pamiętając, co zrobił. Teraz miasto musi się zjednoczyć, aby dowiedzieć się, co je rozdziela: nieufność, strach czy złośliwy potwór. I jak sobie poradzić z tym co ich atakuje?

W Blackout występują Alex Hurt, Addison Timlin, Mottel Gyn Foster, Joseph Castillo-Midyett, Ella Rae Peck, Rigo Garay, John Speredakos, Michael Buscemi, Jeremy Holm, Joe Swanberg, James Le Gros, Kevin Corrigan, Marshall Bell i Barbara Crampton.

Blackout zadebiutuje w wersji cyfrowej i na VOD 12 kwietnia.

Źrodło: ComingSoon