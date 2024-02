Główni bohaterowie na nowym plakacie ''The Ministry of Ungentlemanly Warfare'' 0

W sieci zadebiutował całkiem ciekawy plakat nowego szpiegowskiego filmu akcji Guy'a Ritchiego The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Premiera wiosną.

Plakat daje nam spojrzenie na prawie całą główną obsadę filmu, w tym m.in. na Henry'ego Cavilla, Eizę González i Alana Ritchsona.

Oparta na niedawno odtajnionych aktach brytyjskiego Departamentu Wojny i zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami komedia akcji opowie nam historię pierwszej w historii organizacji z czasów II wojny światowej. Utworzona została ona przez premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla i niewielką grupę urzędników wojskowych, w tym autora Iana Fleminga. Ściśle tajna jednostka bojowa, złożona z różnorodnej załogi składającej się z łotrzyków i indywidualistów, wyrusza na śmiałą misję przeciwko nazistom, stosując całkowicie niekonwencjonalne i całkowicie „niedżentelmeńskie” techniki walki. Ostatecznie ich odważne podejście zmieniło przebieg wojny i położyło podwaliny pod brytyjski SAS i nowoczesne działania wojenne Black Ops.

Fabuła filmu opiera się na książce Damiena Lewisa noszącej tytuł Churchill’s Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII.

W obsadzie znajdują się także Alex Pettyfer, Hero Fiennes Tiffin, Babs Olusamokun, Henrique Zaga, Til Schweiger, Henry Golding i Cary Elwes. Ritchie wyreżyserował film na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z Paulem Tamasy, Erikiem Johnsonem i Arashem Amelem.

Premiera The Ministry of Ungentlemanly Warfare zaplanowana jest na 19 kwietnia. Czy film trafi w ten dzień również do naszych kin, jeszcze nie wiemy.

