Stany Zjednoczone na krawędzi upadku w zapowiedzi "Civil War" 0

Napędzane adrenaliną i trzymające w napięciu kino akcji osadzone w niedalekiej przyszłości, kiedy podzielona Ameryka zmierza ku dziejowej katastrofie. Zobaczcie nową zapowiedź filmu wojennego Civil War.

kadr z filmu "Civil War"

Stany Zjednoczone balansują na krawędzi upadku. Skorumpowany prezydent wzywa obywateli do walki przeciwko „sojuszowi z Florydy i zachodnim siłom Teksasu i Kalifornii”. Fotografka wojenna Lee (Kirsten Dunst) wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego epicentrum dramatycznych wydarzeń, by przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem. W tej misji towarzyszy im ambitna lecz niedoświadczona dziennikarka Jessie (Cailee Spaeny). Lee, mimo początkowej niechęci, zostaje jej mentorką.

Za scenariusz oraz reżyserię odpowiada Alex Garland, którego znamy z takich produkcji jak 28 dni później, czy Dredd. W obsadzie filmu oprócz Kirsten Dunst znaleźli się Cailee Spaeny, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson, Jesse Plemons, Sonoya Mizuno, Jonica T. Gibbs i Jess Matney.

Premiera w naszych kinach zapowiedziana jest na 12 kwietnia 2024 roku.

