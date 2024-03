Zamówiono 4. sezon "The Bear" - wiadomo kiedy ruszą zdjęcia 0

The Bear nie miał jeszcze nawet premiery trzeciego sezonu. Ale czwarty jest na horyzoncie, FX dało zielone światło na kręcenie kolejnych epizodów.

kadr z serialu "The Bear"

Czwarty sezon The Bear będzie kręcony równolegle z trzecim sezonem w Chicago, chociaż nie wiadomo, czy jest to oznaką, że serial zakończy się po tym sezonie, tak jak zrobiła to Atlanta z FX. Jednak innym wyjaśnieniem harmonogramu zdjęć jest popularność gwiazd Jeremy'ego Allena White'a, Ayo Edebiri i Ebon Moss-Bachrach. Premiera trzeciego sezonu The Bear zaplanowana jest na Hulu na czerwiec 2024 roku.

Producentami wykonawczymi The Bear są Christopher Storer, Joanna Calo, Hiro Murai, Nate Matteson i Josh Senior. W komediodramacie występują Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Edwin Lee Gibson i Matty Matheson. Sezon 2 wprowadził także nowe postacie grane przez gwiazdorski skład gości, w tym Jamie Lee Curtis, Sarah Paulson, Will Poulter, Olivia Colman, John Mulaney, Molly Gordon i Bob Odenkirk.

W zeszłym sezonie Carmen „Carmy” Berzatto, Sydney Adamu i Richard „Richie” Jerimovich pracowali nad przekształceniem swojej brudnej knajpki z kanapkami w lokal na wyższym poziomie. Gdy rozbierają restaurację do kości, załoga podejmuje własną podróż transformacyjną, z której każda jest zmuszona skonfrontować się z przeszłością i zastanowić się, kim chce być w przyszłości.

Źrodło: Deadline