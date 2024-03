Niesamowity świat wyobraźni w zwiastunie "Harold i magiczna kredka" 0

Sony wypuściło oficjalny zwiastun filmu Harold i magiczna kredka, aktorskiej adaptacji popularnej książki dla dzieci z Zacharym Levim w roli głównej. Film trafi do kin 2 sierpnia 2024 roku.

fragment plakatu filmu "Harold i magiczna kredka"

W swojej książce żądny przygód Harold (Zachary Levi) może ożywić wszystko, po prostu to rysując. Kiedy Harold dorasta i przenosi się ze stron książki do świata fizycznego, odkrywa, że ​​musi się wiele nauczyć o prawdziwym życiu i że jego wierna fioletowa kredka może wywołać więcej zabawnych wybryków, niż sądził, że to możliwe. Kiedy moc nieograniczonej wyobraźni wpadnie w niepowołane ręce, Harold i jego przyjaciele będą potrzebowali całej kreatywności, aby ocalić zarówno świat rzeczywisty, jak i jego własny.

W obsadzie Harold i magiczna kredka znaleźli się także Lil Rel Howery, Benjamin Bottani, Jemaine Clement, Tanya Reynolds, Alfred Molina i Zooey Deschanel. Za reżyserię odpowiada Carlos Saldanha.

Źrodło: ComingSoon