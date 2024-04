''Back to Black. Historia Amy Winehouse'' na nowym materiale od Kino Świat 0

Kino Świat, polski dystrybutor biograficznego filmu o Amy Winehouse prezentuje nowy materiał wideo promujący film, który jeszcze w tym miesiącu trafi na kinowe ekrany.

''Back to Black. Historia Amy Winehouse''

Poznajcie historię niezwykle utalentowanej piosenkarki, która odeszła stanowczo zbyt wcześnie. Muszę żyć moimi piosenkami. To właśnie zamierzam zrobić.

Back to Black. Historia Amy Winehouse śledzi życie Amy Winehouse w Londynie w jej młodych latach i jej intensywną podróż do sławy. Film odmaluje żywy obraz ulic Camden, które Amy nazywała domem. Uchwycić ma też jej walkę o światową sławę oraz uhonorować artyzm, dowcip i uczciwość piosenkarki, a także podjąć próbę zrozumienia jej demonów, które doprowadziły do śmierci Amy w wieku zaledwie 28 lat.

W nagrodzoną Grammy ikonę muzyki wciela się Marisa Abela. Oprócz niej na ekranie ujrzymy Jacka O'Connella w roli Blake’a Fielder-Civila, Eddiego Marsana jako Mitch Winehouse, Juliet Cowan jako Janis Winehouse i Lesley Manville jako Cynthie, babcię Amy. Za kamerą stanęła Sam Taylor-Johnson, a scenariusz biografii napisał Matt Greenhalgh.

Premiera filmu 19 kwietnia tego roku.

Film ma pełne wsparcie Universal Music Group, Sony Music Publishing i The Amy Winehouse Estate. Za jego produkcję odpowiada Studiocanal, Focus Features i Monumental Pictures.

Źrodło: Kino Świat