Zwiastun "Jutro będzie nasze" jednego z największych przebojów kinowych we Włoszech 0

Jutro będzie nasze – kobiecy głos, który stał się jednym z największych przebojów kinowych we Włoszech, wyprzedzając w tamtejszym box office międzynarodowe hity. Jest to zasługą między innymi jednego z najbardziej zaskakujących – i jednocześnie satysfakcjonujących – zakończeń filmowych ostatnich lat. Zobaczcie polski zwiastun.

kadr z filmu "Jutro będzie nasze"

Jutro będzie nasze to debiut komiczki i aktorki Paoli Cortellesi, która zagrała w nim także główną rolę. Z Delią może utożsamić się każda z nas, bo i my dokonujemy na co dzień rzeczy niemożliwych – ogarniamy dom i pracę, dzieci i starszych członków rodziny, łagodzimy złe humory męża albo emocje nastoletniej córki. Delia urabia sobie ręce po łokcie, a w zamian dostaje tylko kolejne razy, pretensje i fochy. Jest również przekonana, że szykującą się do zamążpójścia córkę czeka podobny los. Jednak pewnego dnia przychodzi do niej list, który prowokuje ją do buntu i skłania do zaskakująco śmiałych czynów, których nikt się nie spodziewa po gospodyni domowej.

W filmie występują Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano i Emanuela Fanelli. Premiera w naszych kinach planowana jest na 24 maja 2024 roku.

Źrodło: Gutek Film