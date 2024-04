Prawie rok temu stacja podjęła decyzję o anulowaniu serialu S.W.A.T. po sześciu sezonach. Jednak kilka dni później CBS ostatecznie zmieniła swoją decyzję i przedłużyła serial na siódmy sezon, którego 13-odcinkowy cykl ma zakończyć się 17 maja.

Tutaj, w CBS, zawsze zachowujemy płynność i uwielbiamy dobre, dramatyczne zwroty akcji, zwłaszcza gdy prowadzą one do ósmego sezonu S.W.A.T.! Serial w dalszym ciągu cieszy się dużym zainteresowaniem widzów dzięki naszej utalentowanej obsadzie pod przewodnictwem Shemara Moore’a oraz naszym niesamowitym scenarzystom i producentom, dzięki którym serial jest aktualny i pełen akcji. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ponownego odnowienia go i niezwykle wdzięczni naszym partnerom z SONY, CBS Studios i Shemar za bliską współpracę z nami, aby przywrócić go na następny sezon. – stwierdziła w oświadczeniu dyrektor CBS, Amy Reisenbach