"The Movie Critic" Quentina Tarantino nie powstanie. Reżyser rezygnuje 0

Quentin Tarantino po raz kolejny zaskakuje świat filmowy, skupiając się na nowym projekcie, porzucając The Movie Critic, który firmowany był jako jego ostatni popis reżyserski.

kadr z planu filmu "Kill Bill"

Według raportu Tarantino zmienił zdanie i teraz porzucił The Movie Critic jako swój dziesiąty i zarazem ostatni film. Nie ma zbyt wielu szczegółów na temat powodów, dla których podjął decyzję o rezygnacji z długo oczekiwanego filmu, chociaż zauważono, że scenariusz został stworzony, a Tarantino po prostu zdecydował, że The Movie Critic to nie będzie to.

W filmie miał wystąpić Brad Pitt. Byłby to trzeci raz, kiedy Pitt i Tarantino połączyli siły po Pewnego razu… w Hollywood i Bękarty Wojny. Krążyły także pogłoski o tym, że Tom Cruise miał pojawić się w mniejszej, epizodycznej roli.

Sony Pictures miało zostać dystrybutorem The Movie Critic, a Stacey Sher miała pełnić rolę producenta. Niewiele było szczegółów na temat tego, o czym będzie opowiadał film, chociaż podobno akcja rozgrywała się w latach 70. w Kalifornii i opierała się na facecie, który zwykł pisać recenzje filmów pornograficznych.

