Pierwsze zdjęcia z sequela filmu ''Platforma''

Netflix zaprezentował nowe zdjęcia z filmu The Platform 2. Produkcja ta jest kontynuacją kontrowersyjnego i nieco obrzydliwego hiszpańskiego thrillera Platforma wydanego w 2019 roku.

Na poniższych fotografiach widzimy Milenę Smit i Hovika Keuchkeriana.

Film Platforma stanowi pokręconą społeczną alegorie poruszając temat nierówności społecznych w świecie, gdzie ludźmi rządzą pierwotne instynkty. Fabuła kontynuacji nie jest do końca znana. Wiemy jedynie, że pojawi się jakaś tajemnicza postać, której uda się ustanowić nowe prawo na Platformie. Ale czy w piekle naprawdę można wyegzekwować sprawiedliwość? I kto będzie ją egzekwował?

Galder Gaztelu-Urrutia powraca za kamerę. Producentami są Gaztelu-Urrutia, Carlos Júarez i Raquel Perea z Basque Films.

Akcja pierwszego filmu rozgrywa się w więzieniu złożonym z nieznanej liczby poziomów, przez które raz dziennie przechodzi platforma z jedzeniem. Niestety, jest go tak mało, że skazańcy umieszczeni wyżej jedzą do syta, a ci z niższych poziomów dostają resztki lub walczą i zjadają się nawzajem. Nie chcąc tak żyć, mężczyzna imieniem Goreng postanawia dotrzeć na samo dno więzienia, aby doprowadzić do zmian. Platforma to jeden z najpopularniejszych hiszpańskich filmów w historii Netflix, obejrzany przez 129 700 000 godzin.

Źrodło: ComingSoon