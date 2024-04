''Prosta sprawa'' - Canal+ prezentuje zwiastun serialu o historii bezimiennego mściciela 0

Prosta sprawa to sensacyjne, wysokoadrenalinowe kino akcji od twórców Furiozy. Wyrazista historia na podstawie bestsellerowej powieści Wojciecha Chmielarza o sprawiedliwym mścicielu, który staje po stronie pokrzywdzonych i słabszych. Mistrzowski duet Mateusza Damięckiego w swojej życiowej formie i Piotra Adamczyka, po raz pierwszy w roli demonicznego, zdemoralizowanego mafioza. Zobaczcie pierwszy zwiastun serialu.

Prosta sprawa to serial akcji, który robi wrażenie i już od pierwszej sceny podnosi tętno oraz wciąga widzów w opowieść o długu, sprawiedliwości i honorze. W gwiazdorskiej obsadzie wystąpili także: Mateusz Więcławek, Mateusz Kmiecik, Izabela Kuna, Magdalena Wieczorek, Maciej Musiał, Krzysztof Zalewski oraz Daniel Olbrychski i Maciej Damięcki.

Produkcja ukaże nam historię mężczyzny, który przyjeżdża do Kotliny Jeleniogórskiej oddać 200 złotych długu swojemu przyjacielowi, Prostemu. Okazuje się, że kumpel ma śmiertelnie chorą córkę, na której leczenie ukradł pieniądze przygranicznej i bezwzględnej mafii, a teraz jest przez nią poszukiwany. Bezimienny podejmuje jedyną, moralnie słuszną decyzję, wywołując tym samym ciąg dramatycznych zdarzeń. Idzie na wojnę z gangsterami, ryzykując wszystko. Od teraz będzie walczył o życie, i to nie tylko swoje, z mafią jeleniogórskiego półświatka. Z pozoru prosta sprawa szybko obróci się w brawurowe kino akcji z opowieścią o zasadach, które nigdy się nie dewaluują.

To historia osadzona we współczesnym świecie, która rozgrywa się̨ w realiach przygranicznej (polsko-czesko-niemieckiej) wojny lokalnych gangów. Tu będzie się toczyć walka dobra ze złem, walka o honor i sprawiedliwość. Jej główny bohater, Inco, to ktoś, komu kibicujemy, niezależnie od metod, jakie stosuje, bo wiemy, że jego celem jest ukaranie tych, którzy wykorzystują słabszych.

Scenarzystą i reżyserem serialu jest Cyprian T. Olencki . Premiera 6-odcinkowego serialujużtylko w CANAL+ online i na CANAL+ PREMIUM.

Źrodło: Canal+