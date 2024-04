Joe Manganiello producentem i gwiazdą filmu o zombie ''Mountain Man'' 0

Joe Manganiello dołączył do ekipy odpowiedzialnej za powstanie filmu o zombie '’Mountain Man'’. Aktor wyprodukuje projekt, ale i pojawi się także przed kamerą. Jego rola nie została jednak jeszcze ujawniona.

Joe Manganiello, ''Czysta krew''

Film ma wejść do produkcji jeszcze w tym roku. Zostanie on wystawiony na sprzedaż za pośrednictwem Film Bridge International w Cannes.

Mountain Man będzie adaptacją popularnej za granicą serii powieści autorstwa Keith C. Blackmore. Poznamy historię Gusa, samotnego mężczyzny, który ocalał z apokalipsy i żyje w świecie postapo. Zmaga się z izolacją i wszechobecnym widmem ataku zombie. Ma też problem z nadużywaniem alkoholu i depresją, która prowadzi go do myśli samobójczych. Dużo w jego życiu się zmienia, gdy odkrywa istnienie ocalałej kobiety. Ta jednak okaże się również stwarzać zagrożenie…

Za kamerą Mountain Man stanie John Lee mający na swoim koncie prace nad serialem Dziewczyny w wielkim mieście i film Fałszywy traf. Scenariusz pisze Matt Deller.

Manganiello najbardziej znany jest ze swojej roli wilkołaka w serialu Czysta krew. Potem podziwiać mogliśmy go m.in. w Rampage: Dzika furia, Nocna przygoda czy Magic Mike: Ostatni taniec.

Źrodło: Deadline