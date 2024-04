''Priscilla, królowa pustyni'' po 30 latach doczeka się kontynuacji 0

Reżyser i scenarzysta nagradzanego dramatu Priscilla, królowa pustyni – Stephan Elliott ogłosił, iż trwają już prace kontynuacją australijskiego filmu z 1994 roku. Obraz ten jest laureatem Oscara za najlepsze kostiumy.

''Priscilla, królowa pustyni''

Jak mówi Elliott scenariusz do sequela jest już gotowy.

Mam scenariusz, który wszystkim się podoba. Teraz pracujemy nad umowami. To się dzieje. Najważniejsze, że właśnie zaprosiłem wszystkich do stołu i dobijamy do takiego porozumienia, aby wszyscy byli szczęśliwi powiedział Elliott.

Elliottowi udało się nakłonić do powrotu gwiazdy oryginału. Do swoich ról sprzed 30 lat powrócić mają Terence Stamp, Guy Pearce i Hugo Weaving. Odbędą oni '’jedną piekielną podróż'’ przez Australię. W filmie pojawi się dorosły już syn Ticka, postaci odgrywanej przez Weavinga, który w oryginale miał 7 lat. To na razie jedyne znane fabularne szczegóły kontynuacji. Muzyka wykorzystana w filmie ma być połączeniem starych utworów disco polo z bardziej współczesnymi numerami, tak aby trafić do nowego pokolenia odbiorców.

Bohaterami Priscilla, królowa pustyni jest grupa trzech transwestytów – spokojny Tick, znany powszechnie jako Mitzi, zbuntowany Adam, który chce aby zwracano się do niego Felicia, i dystyngowana Bernadette, która przed operacją zmiany płci miała na imię Ralph, wyruszają w objazd z programem popisów kabaretowych będących połączeniem wyjątkowej tandety i zabawnej ekstrawagancji. Podróż przez pół Australii trio odbywa w autokarze pomalowanym na wściekły róż, zwanym pieszczotliwie Priscilla. W czasie drogi przekonują się, że nie wszyscy życzliwym okiem spoglądają na wygibasy dziwacznych przybyszów odzianych w kobiece ciuszki i pantofle na wysokich obcasach.

