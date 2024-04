CBS zamyka ''So Help Me Todd'' i ''CSI: Vegas'' 0

Stacja CBS postanowiła zamknąć swoje dwa obecnie emitowane seriale. Kolejnych sezonów nie doczekają się kryminalna produkcja CSI: Vegas i dramat So Help Me Todd.

fragment plakatu ''CSI: Vegas''

Obecnie So Help Me Told jest w trakcie emisji drugiego sezonu, CSI: Vegas zaś trzeciego. Finały obu wyemitowane zostaną w maju i będą one pełnić funkcję finałów serii. Powody kasacji są niejasne. Obie produkcje są chętnie oglądane. So Help Me Told ogląda średnio 7,7 miliona widzów na odcinek, a CSI: Vegas średnio 7,6 miliona.

Jak podaje portal Variety powodem kasacji podobno jest brak miejsca w harmonogramie stacji, aby dalej kontynuować obie produkcje.

W obliczu zagrożenia, które może doprowadzić do upadku całego laboratorium, błyskotliwy nowy zespół śledczych musi zaciągnąć do pomocy starych przyjaciół, by móc nadal służyć sprawiedliwości w Sin City. W CIS: Vegas czoła zagrożeniu stawić mogą tylko znani bohaterowie – Gil Grissom i Sara Sidle. Próbują oni zatrzymać przestępcę, który zagraża całemu CSI. Starzy przyjaciele zwalczają nowych wrogów dzięki ostatnim zdobyczom kryminalistyki.

So Help Me Todd to zaś dramat prawniczy. Opowiada historię utalentowanego, ale pozbawionego celu prywatnego detektywa, który niechętnie zgadza się pracować w kancelarii prawnej swojej apodyktycznej matki.

Źrodło: Variety