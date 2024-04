Początek prac na planie 3. sezonu serialu ''Ginny & Georgia'' 0

Zdjęcia do oczekiwanego trzeciego sezonu udanego komediodramatu Netflix Ginny & Georgia już się rozpoczęły. Streamer opublikował wpis wrzucając zdjęcia ekipy z odczytań scenariusza.

Prace na planie w Toronto rozpoczęły się po ponad roku od premiery 10-odcinkowego sezonu drugiego. Jego sukces spowodował, iż produkcja ta od razu otrzymała przedłużenie na dwie kolejne serie, a więc z pewnością doczekamy się również i sezonu czwartego. Obecnie data premiery nowych epizodów nie jest znana. Wcześniejsze informacje mówiły o 2025 roku, ale nic dokładniej.

Jak żyć ze świadomością, że własna matka jest morderczynią? Tego właśnie chce się dowiedzieć Ginny. Obarczona świadomością, że Kenny — jej ojczym — nie umarł z przyczyn naturalnych, musi pogodzić się nie tylko z faktem, że Georgia go zabiła, lecz także z tym, że zrobiła to, aby chronić Ginny. Z drugiej strony Georgia wolałby nie rozpamiętywać przeszłości — w końcu ma wesele do zaplanowania! Jednak jej przeszłość ma to do siebie, że nigdy nie pozostaje zapomniana na długo…

Pod koniec drugiej serii Georgia została aresztowana za morderstwo, co spowodowało zrujnowanego jej bajkowego ślubu i pozostawienie losu rodziny Millerów na włosku.

Zawsze Ginny i Georgia walczyły przeciwko całemu światu, ale świat nigdy nie był dla nich tak trudny, jak w sezonie 3. Jesteśmy niezmiernie podekscytowani możliwością rozpoczęcia produkcji i ciągłego dostarczania naszym fanom postaci, które kochają powiedziała twórczyni serialu Sarah Lampert.

W serialu występują m.in. Brianne Howey jako Georgia Miller, Antonia Gentry jako Ginny Miller, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack, Chelsea Clark, Nathan Mitchell i Katie Douglas.

Źrodło: Netflix