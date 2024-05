''Goat'', nowy film Jordana Peele zmienia tytuł i dostaje datę premiery 0

Jordan Peele wraz ze swoją firmą Monkeypaw Productions pracuje nad kolejnym horrorem, który po raz pierwszy ogłoszony został światu pod tytułem ’’Goat’’. Projekt ten już się tak nie nazywa. Zmienił on swoją nazwę i trafił do kalendarza premier.

Jordan Peele, ''Keanu''

Goat to teraz Him. Film zadebiutuje 19 września 2025 roku. Scenariusz napisali Zack Akers i Skip Bronkie, a reżyserią zajmie się Justin Tipping.

Him będzie sportowym horrorem z główną rolą Marlona Wayansa, aktora znanego z komedii Sześcioraczki i familijnej produkcji Klątwa Bridge Hollow.

Fabuła tego projektu skupi się na obiecującym młodym sportowcu i piłkarzu (w tej roli Tyriq Withers), który zostaje zaproszony na treningi z odchodzącą na emeryturę gwiazdą drużyny, w tej roli Wayans. Ponieważ film określany jest jako horror sportowy oraz psychologiczny, to spodziewajmy się złowrogiego szkolenia… To na razie jedyne fabularne szczegóły projektu jakie trafiły do mediów.

Źrodło: ComingSoon