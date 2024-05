Amazon zamawia sequel ''Red, White & Royal Blue'' 0

Dziewięć miesięcy po premierze docenionego romansu Red, White & Royal Blue Amazon MGM Studios oficjalnie ogłosiło realizację sequela. Projekt obecnie nosi tytuł '’Red, White & Royal Blue 2'’.

''Red, White & Royal Blue''

Nicholas Galitzine i Taylor Zakhar Perez powrócą odpowiednio w rolach księcia Henryka i Alexa Claremont-Diaza. Matthew López, który napisał i wyreżyserował pierwszy film, napisze scenariusz do kontynuacji wraz z autorem powieści na podstawie której powstał pierwszy film, Caseyem McQuistonem. Czy stanie także za kamerą sequela, jeszcze nie wiemy.

Oto wideo z ogłoszenia sequela podczas Q&A po pokazie filmu w Culver Theatre:

Główni bohaterowie to syn prezydenta USA Alex Claremont-Diaz i brytyjski książę Henry. Początkowi wrogowie, po pewnym incydencie zmuszeni zostają do pokazania, iż nie łączy ich nienawiść, a wielka przyjaźń. Ta fałszywa relacja dla mediów szybko jednak zmienia się w coś więcej. Młodzi mężczyźni zakochują się w sobie, a ich romans może zniszczyć całą prezydencką kampanię Ellen Claremont, mamy Alexa. Czy miłość tej dwójki pokona wszelkie przeciwności losu? Czy znajdą oni w sobie siłę, aby przyznać się światu do tego co do siebie czują i zawalczyć o własne szczęście?

Fabuła kontynuacji nie jest obecnie znana.

Red, White & Royal Blue stał się wielkim hitem Prime Video. Według streamera film stał się jedną z trzech najczęściej oglądanych komedii romantycznych dostępnych w serwisie, a także przyczynił się do wzrostu rejestracji nowych członków Prime Video.

Źrodło: ComingSoon