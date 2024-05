Jeff Bridges i Dave Bautista dołączyli do obsady filmu ’’Grendel’’ będącego nową aktorską adaptacją epickiego poematu heroicznego nieznanego autorstwa ’’Beowulf’’ opracowanej przez The Jim Henson Company.

Bridges sportretować ma tytułowego potwora Grendela, a Bautista wcieli się w wielkiego wojownika Beowulfa. Oprócz tej dwójki w obsadzie filmu są także Bryan Cranston jako król Hrothgar, Sam Elliott jako Smok, Thomasin McKenzie jako królowa Wealhtheow i Aidan Turner jako Unferth.

Za kamerą Grendela stanie Robert D. Krzykowski, który jest również autorem scenariusza. Projekt ma czerpać także z powieści Johna Gardnera z 1971 roku Grendel, w której autor biorąc postać z Beowulfa opowiada w jej imieniu całą historię. Grendel z poczuciem wyższości relacjonuje poczynania ludzi, nie mogąc pojąć ich brutalności, żądzy mordu czy strachu.