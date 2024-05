Królestwo planety małp to czwarta odsłona nowej serii uniwersum Planety małp. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem będzie ich znacznie więcej.

W najnowszej rozmowie małżeństwo producentów i scenarzystów, Rick Jaffa i Amanda Silver, którzy napisali i wyprodukowali pierwsze restarty Planet małp, a także wyprodukowali Królestwo planety małp, ujawnili, że kiedy powstawała oryginalna trylogia Jaffa miał w sumie wizję na dziewięć filmów.