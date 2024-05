"Scavengers Reign" ma nowy dom. Serial powróci jeszcze w tym miesiącu 0

Po tym, jak Max anulował Scavengers Reign już po jednym sezonie, animowany dramat science-fiction znalazł nowy dom i będzie dostępny w serwisie Netflix od 31 maja.

kadr z serialu "Scavengers Reign"

Niestety, według źródeł zbliżonych do stacji, Netflix nie ustalił jeszcze, czy będzie angażował się w drugi sezon. Debiut pierwszego sezonu w serwisie streamingowym zadecyduje o losach Scavengers Reign. Serial stworzyli Joseph Bennett i Charles Huettner, a Chris Prynoski był producentem wykonawczym. Współproducentami wykonawczymi są Sean Buckelew i James Merrill. Scavengers Reign to produkcja Green Street Pictures we współpracy z Titmouse, Inc.

Scavengers Reign koncentruje się na członkach załogi uszkodzonego statku międzygwiezdnego zwanego Demeter 227, którzy utknęli na nieznanej i niebezpiecznej obcej planecie. Ocaleni muszą na sobie polegać i stawić czoła niebezpieczeństwom, czekając na ratunek. Od premiery na platformie Max w 2023 roku serial natychmiast spotkał się z pozytywnym przyjęciem krytyków.

W obsadzie głosowej znaleźli się między innymi Sunita Mani jako Ursula, Alia Shawkat jako Levi, Wunmi Mosaku jako Azi, Bob Stephenson jako Sam i Ted Travelstead jako Kamen.

Źrodło: Variety