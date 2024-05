''Prosta sprawa'' - zobacz jak kręcono sceny akcji nowego serialu CANAL+ 0

Kamera… AKCJA! – twórcy adaptacji bestsellerowej powieści Wojciecha Chmielarza, Prosta sprawa, to ostatnie słowo potraktowali bardzo dosłownie. Najnowszy serial CANAL+ pełen jest gangsterskich porachunków, w tym scen strzelanin, pojedynków oraz pościgów, przez co wciąga już od samego początku. Więcej o tym, jak wyglądała praca nad tą widowiskową produkcją, można dowiedzieć się od samych twórców w specjalnym materiale wideo.

W Prostej sprawie zobaczymy nie tylko znakomitą obsadę, ale także imponującą ilość scen walki i efektów specjalnych. Tak skomplikowane ujęcia wymagały wielogodzinnych przygotowań ze strony ekipy kaskaderskiej, gdzie aż 17 kaskaderów pracowało przy produkcji, nie tylko w scenach walk i z bronią, a także w nietypowych rolach, np. kierując samochód ze specjalnego stelażu zamontowanego na nim. Zmasakrowane ciała i brutalne walki wymagały również wyjątkowej charakteryzacji. W ruch poszły zatem sztuczne protezy oraz litry sztucznej krwi.

Wydarzyło się przy tym serialu wszystko to, co chciałem, żeby się wydarzyło. Szczególnie jestem dumny z tego, że wiele rzeczy na planie mogłem wykonać praktycznie sam, bez pomocy kaskaderów. Czasami jak patrzę wstecz na sceny, które nagraliśmy, zastanawiam się jak to się udało. Ale przy takiej grupie profesjonalistów, którzy grają do jednej bramki, nie mogło wyjść inaczej mówi Mateusz Damięcki grający główną rolę Bezimiennego mściciela.

Prosta sprawa opowiada historię tajemniczego mężczyzny (Bezimiennego, w tej roli Mateusz Damięcki), który przyjeżdża do Karkonoszy, by oddać dług swojemu przyjacielowi, Prostemu (Mateusz Więcławek). Okazuje się, że chłopak ma śmiertelnie chorą córkę, na której leczenie ukradł pieniądze przygranicznej i bezwzględnej mafii. Kiedy Prosty znika, szef gangu Kazik (Piotr Adamczyk) wysyła swoich ludzi (Mateusz Kmiecik, Maciej Musiał), by za wszelką cenę odnaleźli Prostego i skradzione pieniądze. Bezimienny podejmuje jedyną, moralnie słuszną decyzję, wywołując tym samym ciąg dramatycznych zdarzeń. W starciu z gangsterami ryzykuje wszystko – od teraz będzie walczył o życie, własne i przyjaciół.

W gwiazdorskiej obsadzie wystąpili: Mateusz Damięcki, Piotr Adamczyk, Mateusz Więcławek, Mateusz Kmiecik, Iza Kuna, Magdalena Wieczorek, Maciej Musiał, Krzysztof Zalewski, Weronika Humaj oraz Daniel Olbrychski i Maciej Damięcki. Scenarzystą i reżyserem serialu jest Cyprian T. Olencki.

Premiera serialu już 17 maja w CANAL+ online i w CANAL+ Premium.

