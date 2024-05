Keira Knightley w obsadzie adaptacji ''Kobieta z kabiny dziesiątej'' 0

Netflix zaadaptuje na film bestsellerową powieść '’Kobieta z kabiny dziesiątej'’ autorstwa Ruth Ware. Obsadzona została już główna rola w produkcji. Otrzymała ją Keira Knightley, aktorka znana z filmowej serii Piraci z Karaibów czy Dumy i uprzedzenie.

Keira Knightley, ''Duma i uprzedzenie''

Film wyreżyseruje Simon Stone mający na swoim koncie dobrze oceniane dramaty Powrót oraz Wykopaliska. Pracować będzie on na scenariuszu autorstwa Joe Shrapnela i Anny Waterhouse. Producentem będzie Sister, firma producencka, której współzałożycielami są Elizabeth Murdoch i Debra Hayward. Producentem wykonawczym projektu będzie Ilda Diffley z Sister.

Nieposiadająca jeszcze swojego oficjalnego tytułu adaptacja opowie o dziennikarce piszącej dla magazynu podróżniczego, która dzięki zleceniu jakie otrzymała może spędzić tydzień na luksusowym jachcie. Początkowo wszystko wydaje się cudowne, niebo czyste, współpasażerowie mili, a kabiny wyjątkowo wygodne. Jednak po tygodniu rejsu po Morzu Północnym na pokładzie zaczyna wiać lodowaty wiatr, słońce zachodzi, a kobieta staje się świadkiem wyrzucenia za burtę innej kobiety. Gdy to zgłasza, okazuje się, że po przeliczeniu pasażerów i załogi nikogo nie brakuje. Dziennikarka nie wierzy w to, bowiem wie co widziała. Poszukuje ona odpowiedzi narażając własne życie.

Źrodło: ComingSoon, Lubimy czytać