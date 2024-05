''Weapons'', nowy horror od twórcy filmu ''Barbarzyńcy'' ma już datę premiery 0

Warner Bros. wyznaczyło datę premiery nowego filmu Zacha Creggera ’’Weapons’’. Produkcja ta należy, podobnie jak jego poprzednie dzieło Barbarzyńcy, do gatunku horroru.

Weapons wejdzie do kin 16 stycznia 2026 roku. Fabularne szczegóły projektu na razie nie są znane. Jedyne co wiemy, to że obraz określany jest jako „powiązany ze sobą, wielopoziomowy epos grozy”.

Reżyserem oraz scenarzystą filmu jest Cregger. Filmowiec pełni także funkcję jednego z producentów obok m.in. Roy'a Lee i Miri Yoon. Angaże w horrorze dotychczas otrzymali Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong i Amy Madigan.

Weapons to pierwszy projekt Creggera po sukcesie filmu Barbarzyńcy, jego hitu z 2022 roku. Nakręcony za 4,5 miliona dolarów horror zarobił ponad 45 milionów dolarów i spotkał się z uznaniem krytyków.

Źrodło: ComingSoon