Cartman chce schudnąć w zwiastunie "South Park: The End of Obesity" 0

Miasteczko South Park powraca z kolejnym specjalnym epizodem, tym razem w formie "South Park: The End of Obesity", opowiadającym o Cartmanie chcącym schudnąć.

kadr z filmu "South Park: The End of Obesity"

Premiera najnowszego programu South Park jest zaplanowana na 24 maja 2024 roku w Paramount+ i będzie przedstawiać historię Cartmana po tym, jak odmówiono mu dostępu do leków odchudzających. Aby mu pomóc, dzieciaki z South Park wkroczą do akcji.

South Park: The End of Obesity będzie siódmym odcinkiem specjalnym stworzonym dla Paramount+ w ramach porozumienia zawartego kilka lat temu.

Przypomnijmy, że Miasteczko South Park to animowana seria, których bohaterami są Eric Cartman, Stan Marsh, Kyle Broflovski i Kenny McCormick mieszkający w zaśnieżonym miasteczku w stanie Colorado, USA. Nie jest to takie całkiem zwykłe miasteczko, bo często jest nawiedzane przez kosmitów. Nieopodal stoi czynny wulkan. Chłopcy także nie są takimi zwykłymi 8-latkami. W miasteczku odbywają się niestworzone rzeczy. W niektórych odcinkach znajdują się nawiązania do znanych osób showbiznesu oraz do aktualnych wydarzeń. Chłopcy przeżywają niewiarygodne, super śmieszne przygody.

Źrodło: Variety