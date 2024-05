Pierwsze kadry oraz data premiery serialu "Terminator Zero" 0

Netflix ogłosił datę premiery Terminatora Zero nadchodzącego serialu anime opartego na legendarnej serii filmów science-fiction z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej. Ujawniono również pierwsze zdjęcia.

kadr z serialu "Terminator Zero"

Data premiery Terminator Zero w serwisie Netflix to 29 sierpnia 2024 r. Wszystkie osiem odcinków zostanie wydanych tego dnia na całym świecie. Twórcą i producentem wykonawczym jest Mattson Tomlin, a producentami wykonawczymi są David Ellison, Dana Goldberg i Don Granger ze Skydance. Serial, wyposażony w animacje przygotowane przez Production IG Studios i wyreżyserowany przez Masahi Kudo, skupi się wokół nowych postaci ze świata Terminatora.

2022: Od dziesięcioleci toczy się przyszła wojna pomiędzy nielicznymi ocalałymi ludźmi a nieskończoną armią maszyn. 1997: Sztuczna inteligencja znana jako Skynet zyskała samoświadomość i rozpoczęła wojnę przeciwko ludzkości. Pomiędzy przyszłością a przeszłością znajduje się żołnierz wysłany w przeszłość, aby zmienić losy ludzkości. Przybywa w 1997 r., aby chronić naukowca imieniem Malcolm Lee, który pracuje nad uruchomieniem nowego systemu sztucznej inteligencji, który ma konkurować z zbliżającym się atakiem Skynet na ludzkość. Gdy Malcolm radzi sobie z moralnymi zawiłościami swojego stworzenia, ściga go bezlitosny zabójca z przyszłości, który na zawsze zmienia los jego trójki dzieci.

Źrodło: Deadline