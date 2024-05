Data premiery Supergirl: Woman of Tomorrow została ustalona, ​​gdy projekt w końcu posuwał się do przodu w DC Studios. Nie tylko Milly Alcock jest potwierdzoną główną bohaterką, ale wyznaczono także reżysera i scenarzystę. Będzie to drugi, po Supermanie Jamesa Gunna, wypuszczony do kin film, którego akcja rozgrywa się w DCU.