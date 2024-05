''Wolfland'' - Pierce Brosnan gwiazdą filmu swojego syna 0

Pierce Brosnan, aktor całemu światu znany z odgrywania agenta 007 Jamesa Bonda, otrzymał angaż w filmie swojego syna. Sean Brosnan wyreżyseruje film o wilkołakach. Projekt nosi tytuł ’’Wolfland’’.

Pierce Brosnan, ''Teściowie poszukiwani''

Sean Brosnan stanie za kamerą Wolfland. Jest on także współautorem scenariusza wraz z Mattem D'Elia. Film ten to drugie fabularne dzieło w karierze młodego Brosnana. Pierwszym jest dramat Zabić ojca z 2016 roku, w którym to także pojawił się na ekranie w roli Luke’a. Wystąpił także w kanadyjskim dramacie Akt przemocy.

Film, określany jako „epicka odyseja”, opowie historię młodego nastolatka, który gdy jego siostra po brutalnym ataku wykazuje oznaki transformacji, opuszcza swoją małą wioskę w poszukiwaniu legendarnego łowcy wilkołaków, który może odwrócić makabryczną klątwę. Kiedy znajduje „legendę” Devlina, ten opiera się o bar i nie ma nastroju na opowieści o duchach. Bierze jednak od niego pieniądze i zgadza się upolować tego widmowego potwora, ale wpada w wir śmiertelnej rzezi.

Jestem podekscytowany możliwością współpracy z Piercem nad filmem, którego celem jest ponowne zdefiniowanie podgatunku wilkołaków. Dzięki niesamowitym talentom od efektów specjalnych w Imaginarium stworzymy transformację wilkołaka, która będzie konkurować z kultowymi scenami z

'’Amerykańskiego wilkołaka w Londynie'’ powiedział Sean Brosnan w swoim oświadczeniu.

Zdjęcia do Wolfland rozpoczną się jeszcze w tym roku w Wielkiej Brytanii. Data premiery filmu nie jest obecnie znana.

Źrodło: Variety