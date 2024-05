Jodie Comer zagra główną rolę w filmie Kennetha Branagha "The Last Disturbance of Madeline Hynde" 0

kadr z serialu "Obsesja Eve"

Opisywany jako współczesny thriller psychologiczny, The Last Disturbance of Madeline Hynde zostanie napisany i wyreżyserowany przez Branagh. To pierwsza oryginalna historia uznanego twórcy od czasu Belfastu z 2021 roku, który przyniósł mu pierwszą nagrodę Akademii za najlepszy scenariusz oryginalny. Producentami filmu będą Tamar Thomas, Laura Berwick, Becca Kovacik, Matthew Jenkins, Ashley Fox i Johnny Pariseau.

The Last Disturbance of Madeline Hynde zostanie dodane do długiej listy nadchodzących filmów Comer, w tym Motocykliści firmy Focus Features, którego premiera kinowa będzie miała miejsce 21 czerwca. Została także wybrana do jednej z głównych ról w 28 Years Later.

Źrodło: Deadline