Zapowiedź "Never Let Go" – przerażający nowy horror twórcy "Wzgórza mają oczy" 0

Zapowiedziany pierwotnie w zeszłym roku pod tytułem Mother Land, kolejny film reżysera Alexandre’a Aji (Wzgórza mają oczy) nosi teraz tytuł Never Let Go, a Lionsgate opublikowało dziś pierwszą zapowiedź.

kadr z filmu "Never Let Go"

Obejrzyjcie poniżej i spodziewajcie się pełnego zwiastuna 16 maja. Never Let Go pojawi się w kinach 27 września 2024 roku.

Nadchodzący horror Lionsgate opowiada historię matki (Berry) i jej synów bliźniaków (Daggs i Jenkins), których od lat dręczy zły duch i którzy są przekonani, że nigdy nie wypuszczą ochronnej więzi łączącej ich rodzinę. Kiedy jednak jeden z chłopców zastanawia się, czy zło istnieje naprawdę, ich połączenie zostaje zerwane, co rozpoczyna przerażającą walkę o przetrwanie.

W obsadzie filmu główną rolę odgrywa zdobywczyni Oscara Halle Berry, a towarzyszą jej Percy Daggs IV i Anthony B. Jenkins. Aja reżyseruje na podstawie scenariusza Kevina Coughlina i Ryana Grassby’ego. Producentami filmu będą Shawn Levy z 21 Laps, Dan Cohen i Dan Levine.

Źrodło: Bloody Disgusting