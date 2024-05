"The Last of Us" – sezon 2. – pierwsze oficjalne zdjęcia przedstawiają powrót Joela i Ellie 0

Zdjęcia do drugiego sezonu The Last of Us już trwają, a Warner Bros. Discovery oficjalnie opublikowało pierwsze ujęcia Pedro Pascala w roli Joela i Belli Ramsey w roli Ellie z nadchodzącego drugiego sezonu.

fragment plakatu serialu "The Last of Us"

Po rekordowym początku, będącym najczęściej oglądanym debiutanckim sezonem serialu w historii HBO, drugi sezon zadebiutuje w 2025 roku w HBO i na platformie Max.

Drugi sezon serialu HBO The Last of Us będzie adaptacją kontynuacji gry wideo The Last of Us Part II, ale nie należy się spodziewać, że wydarzenia w grze obejmą tylko jeden sezon. Jest prawdopodobne, że rozległa, wielopostaciowa historia kontynuacji obejmie co najmniej dwa sezony.

The Last of Us

W obsadzie 2 sezonu znajdują się znani z pierwszej odsłony Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie, Gabriel Luna jako Tommy i Rutina Wesley jako Maria. Wśród nowych twarzy znaleźli się Kaitlyn Dever jako Abby, Isabela Merced jako Dina, Young Mazino jako Jesse, Ariela Barer jako Mel, Tati Gabrielle jako Nora, Spencer Lord jako Owen i Danny Ramirez jako Manny.

The Last of Us

Akcja serialu HBO The Last of Us rozgrywa się dwadzieścia lat po zniszczeniu współczesnej cywilizacji. Joel, zatwardziały ocalały, zostaje zatrudniony do przemycenia 14-letniej Ellie z uciążliwej strefy kwarantanny. To, co zaczyna się jako mała praca, szybko staje się brutalną, rozdzierającą serce podróżą, ponieważ oboje muszą przemierzać Stany Zjednoczone i przetrwać.

Źrodło: Bloody Disgusting