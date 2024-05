''M3GAN 2.0'' i ''Five Nights at Freddy’s 2'' z wyznaczonymi datami premier 0

Universal Pictures podało daty premiery swoich dwóch oczekiwanych sequeli horrorów, które przyniosły studiu ogromny dochód. M3GAN 2.0 jak i '’Five Nights at Freddy’s 2'’ zadebiutują w przyszłym roku.

Oczekiwanie na premierę M3GAN 2.0 ciągle się wydłuża. Podana obecnie data premiery nie jest pierwszą dla tego obrazu. Jest to drugie opóźnienie, pierwotnie film miał zadebiutować 17 stycznia 2025 roku, następnie 16 maja tego samego roku, a teraz przesunięto jego premierę na 27 czerwca 2025 roku.

Z kolei Five Nights at Freddy’s 2 otrzymuje swoją pierwszą datę premiery. Ustalona została ona na 5 grudnia 2025 roku. To nieco ponad dwa lata od premiery Pięciu koszmarnych nocy.

Oprócz tych dwóch premier poznaliśmy także termin wejścia do kin adaptacji powieści The Woman in the Yard. Film wejdzie do kin 28 marca 2025 roku. Wiemy również kiedy zadebiutuje nowy projekt niedoszłego reżysera Krzyku VII Christophera Landona noszący tytuł Drop. Powstający dla Platinum Dunes oraz Blumhouse projekt trafi na szklany ekran 11 kwietnia 2025 roku.

Fabularne szczegóły wszystkich tych czterech projektów trzymane są w tajemnicy.

Źrodło: Deadline