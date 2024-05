Twórca hitu BBC/Amazon powiedział: nigdy nie mów nigdy na temat tworzenia kolejnych projektów, ale „obecny problem polega na tym, że za każdym razem, gdy kończę projekt, czuję się trochę wypalony i potrzebuję trochę czasu, aby się przegrupować. Powiedział, że nie ma planów tworzenia większej liczby Wyjętych spod prawa w obecnym kształcie i zamiast tego przygotowuje się do trasy stand-upu i pracuje nad scenariuszami filmowymi wraz z producentem wykonawczym nadchodzącego spin-offu Grega Danielsa The Office.

Myślę, że ta seria kończy się w bardzo miły sposób i mam nadzieję, że może wywołać łzę w oku, więc jeśli tak się stanie, będzie wspaniale. Jestem bardzo szczęśliwy, że to trwa tak długo. Podobała mi się ta obsada, kręciłem zdjęcia w moim rodzinnym Bristolu i zagłębiałem się w ten gatunek. Daje mi to wiele możliwości, jeśli chodzi o to, co chcę z tym zrobić.

- wyjawił Merchant