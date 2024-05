Dylan Minnette gwiazda "Trzynastu powodów" wyjawia dlaczego rzucił aktorstwo 0

Dylan Minnette opowiedział o przerwie w aktorstwie, aby móc realizować swoją pasję muzyczną w zespole Wallows.

Dylan Minnette

W nowym wywiadzie aktor znany z serialu Trzynaście powodów opowiada o tym, dlaczego na ten moment zrezygnował z aktorstwa i czy kiedykolwiek planuje wrócić.

Miałem szczęście, że odniosłem sukces w [aktorstwie]. Byłem w serialu "Trzynaście powodów", który cieszył się naprawdę dużą popularnością i zdecydowanie osiągnął szczyt mojej aktorskiej kariery. Ale zaczęło mi to też przypominać trochę pracę. Znalazłem się w bardzo szczęśliwej sytuacji, zawsze sprawiało mi to radość, zawsze było naprawdę inspirujące, ale potem zaczęło mi się wydawać, że to tylko praca.

wyjawił Dylan Minnette

Minnette powiedział, że ​​jego zespół i muzyka to kolejna jego pasja i jako grupa marzyli o tym, by rozwinąć ją najdalej, jak się da.

Czuję, że jestem teraz w sytuacji, w której mogę po prostu robić to przez jakiś czas i zajść jak najdalej. To się stanie tylko wtedy, gdy włożę w to 100% czasu i energii, potraktuję to bardzo poważnie i pokażę światu, że wszyscy podchodzimy do tego bardzo poważnie.

dodał Minnette

Robiąc sobie przerwę od aktorstwa, Minnette twierdzi, również że zaczyna mieć więcej inspiracji i coś, co może dać artystycznie i twórczo w innych dziedzinach.

Czuję, że mam coś do zaoferowania i prawdopodobnie jest to aktorstwo… Czuję, że znów zaczynam czuć do tego inspirację. W pewnym momencie, kiedy wypełnimy nasze obowiązki w Wallows i wszyscy będziemy gotowi na przerwę jako zespół, wtedy będę miał doskonałą inspirację, aby coś zrobić.

zakończył aktor

Po występie w serialu Netflixa Trzynaście powodów Minnette wystąpił w 2022 r. w Krzyku i miniserialu Hulu Zepsuta krew.

Źrodło: Deadline