"Białe kołnierzyki" doczekają się rebootu

Białe kołnierzyki, czyli serial, który w latach 2009-2014 cieszył się niezwykłą popularnością doczeka się rebootu. Twórca serii Jeff Eastin ujawnił podczas Variety TV Fest, że trwają prace nad nową wersją policyjnej produkcji.

Jeff Eastin wyjawił to podczas panelu w trakcie Variety TV Fest stojąc obok Matta Bomera, Tima DeKaya i Tiffany Thiessen. Ten pierwszy potwierdził również swój udział w projekcie mówiąc: Wchodzę w to!. DeKay i Thiessen także wyrazili swoją gotowość.

Zmarłemu w 2021 roku Williemu Garsonowi, który grał Mozziego w Białych kołnierzykach zostanie oddany hołd podczas startu nowej serii, co zapowiedzieli w trakcie spotkania DeKay i Thiessen.

Nie zostało to potwierdzone, ale serial najprawdopodobniej powstanie dla Hulu. Białe kołnierzyki pierwotnie zostały wyemitowane przez amerykańską telewizję kablową należącą do NBCUniversal, ale produkcją zajmowało się Fox Television Studios, co oznacza, że ​​Disney jest teraz właścicielem własności intelektualnej. Zresztą to właśnie na tej platformie streamingowej możemy obecnie oglądać ową produkcję!

Białe kołnierzyki to serial sensacyjny opowiadający o niezwykłej współpracy zabójczo przystojnego oszusta Neala Caffreya (Matt Bomer) i agenta FBI Petera Burke’a (Tim DeKay). Neal zostaje ponownie złapany przez zdolnego agenta Burke’a po ucieczce z więzienia w poszukiwaniu miłości swojego życia – Kate (Alexandra Daddario), która niedawno zniknęła. Po ucieczce Neal udaje się do ich wspólnego mieszkania, gdzie znajduje jedynie pustą butelkę po winie Bordeaux, która była symbolem ich szczęścia. Tam dopada go agent Burke, któremu czarujący przestępca składa propozycję nie do odrzucenia. Caffrey chce wykorzystać swoje kryminalne doświadczenie, aby pomóc agentom federalnym łapać innych nieuchwytnych przestępców. Z początku nieufny Peter szybko docenia "profesjonalny" wygląd oraz intuicję genialnego kryminalisty, którymi nie mogą się pochwalić inni stróże prawa.

Źrodło: Variety