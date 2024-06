''The Twits'' - pierwsze zdjęcia z nowej animacji Netflixa 0

Netflix ogłosił prace nad nowym filmem animowanym '’The Twits'’. Obraz ma zadebiutować na platformie w 2025 roku. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z animacji.

Za reżyserię The Twits odpowiada Phil Johnston mający na swoim koncie animację Ralph Demolka w internecie. Był to jego debiut na tym stanowisku. Zaś jako scenarzysta Johnston ma większe doświadczenie. Napisał wspomnianą animację, ale także Zwierzogród czy Grimsby. Johnston napisał także scenariusz The Twits, a pracował przy nim z Meg Favreau.

Bohaterami animacji The Twits będą państwo Twit, najpodlejsi, śmierdzący i najbardziej paskudni ludzie na świecie. Są oni właścicielami obrzydliwego, niebezpiecznego i idiotycznego parku rozrywki Twitlandia. Udało im się także dojść do wielkiej władzy w mieście, w którym żyją. Aby uwolnić się spod ich dystrykcji dwie odważne sieroty i rodzina magicznych zwierząt zmuszeni zostają do stania się równie podstępnymi jak państwo Twit, aby ocalić miasto.

Głosu głównym bohaterom w oryginale udzielą Margo Martindale, Johnny Vegas, Natalie Portman i Emilia Clarke. Katie Shanahan i Todd Kunjan Demong są współreżyserami filmu.

Źrodło: Deadline