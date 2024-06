''The Watchers'' jeszcze w tym miesiącu trafi na VOD 0

Pełnometrażowy debiut reżyserski Ishany Shyamalan nie przyjął się zbyt dobrze, uzyskując słabe recenzje, jego wynik kasowy również nie jest zachwycający. Zdecydowano więc, że horror The Watchers szybko trafi na VOD. Jego premiera odbędzie się jeszcze w tym miesiącu.

The Watchers już od 28 czerwca będzie można kupić bądź wypożyczyć na takich platformach jak Prime Video, Apple TV+ czy Google Play. Cena kupna horroru wynosić będzie 24,99 USD, a za 48-godzinne wypożyczenie trzeba będzie zapłacić 19,99 USD.

Od czasu premiery kinowej, która miała miejsce 7 czerwca film nie zachwycił krytyków ani widzów. Obecnie posiada wynik Tomatometru na poziomie 32% i wynik oglądalności na poziomie 52% w serwisie Rotten Tomatoes.

The Watchers przedstawia historię Miny, 28-letniej artystki, które utknęła w rozległym, dziewiczym lesie w zachodniej Irlandii. Kiedy wreszcie znajduje schronienie, nieświadomie zostaje uwięziona wraz z trójką nieznajomych, którzy każdej nocy są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stworzenia. Oni nie mogą ich zobaczyć, ale istoty te widzą wszystko.

Za scenariusz i reżyserię The Watchers odpowiada Ishana Night Shyamalan, która wcześniej pełniła funkcję reżysera drugiej ekipy przy filmach swojego ojca Old z 2021 roku i Pukając do drzwi z 2023 roku. Wyreżyserowała także kilka odcinków serialu Servant w Apple TV+. W głównej roli w The Watchers występuje Dakota Fanning, a partnerują jej Georgina Campbell, Oliver Finnegan i Olwen Fouere.

