Ruszyły zdjęcia do 4. sezonu "The Office PL"

Canal+ oficjalnie rozpoczął zdjęcia do 4. sezonu komediowej serii The Office PL . Premiera nowych epizodów jeszcze w tym roku.

Będzie grubo, grubiej, najgrubiej! I to już od pierwszego odcinka. Twórcy serialu, niezmiennie idąc pod prąd, porywają się na świętości i wyśmiewają stereotypy, ubierając wszystko w inteligentną szyderę biurowych perypetii i biznesu po polsku. Na ekran powrócą kultowe już postaci z Darkiem Wasiakiem, Michałem Holcem i odmienioną tym razem Patrycją Kowal(ską) na czele, a z kryminału wróci Łuki.