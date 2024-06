Dwayne Johnson i Chris Evans wyruszają na poszukiwania Świetego Mikołaja w zwiastunie "Red One" 0

Amazon MGM Studios udostępniło pierwszy zwiastun Red One, nowej świątecznej komedii, w której występują Dwayne Johnson, Chris Evans i J.K. Simmons w roli Świętego Mikołaja. Film trafi do kin w listopadzie tego roku.

kadr z filmu "Red One"

Fabuła Red One nie została ujawniona, jednak oglądając pierwszą zapowiedź jasne jest, że głównym tematem będzie porwanie Świętego Mikołaja z jego siedziby. Jego ochroniarz, w którego wciela się Dwayne Johnson wraz z najlepszym śledczym na świecie (Chris Evans) wyruszają na pełną niebezpieczeństw wyprawę mająca na celu uratowanie Mikołaja.

Oprócz Johnsona, Evansa i Simmonsa w obsadzie Red One znaleźli się także Kiernan Shipka, Lucy Liu, Mary Elizabeth Ellis, Nick Kroll, Kristofer Hivju, Wesley Kimmel i Jenna Kanell. Natomaist Bonnie Hunt gra Panią Mikołajową.

Za reżyserię filmu odpowiada Jake Kasdan, a scenariusz napisał Chris Morgan na podstawie oryginalnej historii Hirama Garcii.

Pierwotnie Red One miał zostać wydany w Prime Video w 2023 roku; został jednak opóźniony z powodu strajku Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA). Film trafi do kin w Stanach Zjednoczonych 15 listopada 2024 roku.

