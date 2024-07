Sharon Stone w obsadzie ''Nobody 2'' 0

Trwa kompletowanie obsady do Nobody 2 obrazu będącego kontynuacją filmu akcji Ilya Naishullera z 2021 roku Nikt. Do powracającego do roli Hutcha Mansella Boba Odenkirka dołącza Sharon Stone.

Sharon Stone, kadr z serialu ''Stewardesa''

Rola jaką otrzymała Stone nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, ale wedle zagranicznych źródeł wcieli się ona w głównego złoczyńcę sequela.

W tej chwili nie ma jeszcze żadnych informacji, czy powrócą także inni członkowie obsady pierwszej części, tacy jak Connie Nielsen, RZA i Christopher Lloyd.

Film Nobody 2 wyreżyseruje indonezyjski reżyser Tim Tjahjanto na podstawie scenariusza napisanego przez twórcę serii John Wick Dereka Kolstada we współpracy z Odenkirkiem, Aaronem Rabinen i Umairem Aleema.

Czasami ktoś na kogo nie zwracasz uwagi jest najbardziej niebezpieczny ze wszystkich. Nikt to historia niedocenianego ojca i męża Hutcha Mansella. Pewnego dnia w domu głównego bohatera dochodzi do włamania. Hutch nie podejmuje żadnej obrony przed przestępcami. Nastoletni syn, Blake oraz żona Becca są rozczarowani jego brakiem reakcji. Następstwem tego zdarzenia jest wyzwolenie u Hutcha uśpionych, mrocznych instynktów prowadzących na ścieżkę zła. Zmierzy się on z poważnymi zagrożeniami dla niego i jego rodziny. Będzie musiał stawić czoła niebezpiecznemu przeciwnikowi i nigdy już nie pozostanie niezauważony

Źrodło: ComingSoon