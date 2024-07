''Pingwin'' - nowy zwiastun i data premiery serialu Max 0

Max prezentuje nową zapowiedź serialu Pingwin, będącego spin-offem kinowego widowiska Batman Matta Reevesa. Poznaliśmy także wreszcie dokładną datę premiery produkcji.

kadr z serialu ''Pingwin''

Pingwin na antenie stacji HBO i na platformie Max zadebiutuje 19 września.

Fabuła Pingwina osadzona jest w tym samym świecie co Batmana z 2022 roku. Jego akcja rozgrywa się zaledwie tydzień po wydarzeniach z filmu, co oznacza, że Gotham City jest zalane, po tym jak Człowiek-Zagadka wysadził falochron otaczający miasto. Serial przybliży nam historię dojścia do władzy Oswalda Cobblepota w podziemnym świecie Gotham, później znanego jako Pingwin, będącego jednym z największych przeciwników Mrocznego Rycerza.

Jesteśmy w świecie Oza. Żyjemy w podziemiach miasta. Oz to ktoś, kto porusza i wstrząsa. Nie zawsze można mu ufać. Jest bardzo inteligentny i bardzo metodyczny, ale jest też niezwykle impulsywny. Nie można przewidzieć, co zrobi powiedziała Lauren LeFranc, która pełni funkcję showrunnerki serialu.

Colin Farrell powraca do roli złoczyńcy Oswalda „Oza” Cobblepota. Oprócz niego w serialu występują m.in. Cristin Milioti jako Sofia Falcone, Clancy Brown jako Salvatore Maroni, Michael Zegen jako Alberto Falcone i Michael Kelly jako Johnny Vitti oraz Rhenzy Feliz, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, James Madio, Scott Cohen, Theo Rossi i Carmen Ejogo.

Na serial składa się osiem odcinków.

Źrodło: Max