Nowe wieści dotyczące serialów z uniwersum ''The Walking Dead'' - ''Daryl Dixon'' i ''Dead City'' 0

AMC udostępniło oficjalne zapowiedzi kolejnych części swoich dwóch spin-offów The Walking Dead. Mowa o The Walking Dead: Daryl Dixon i The Walking Dead: Dead City. Daryl Dixon z drugim sezonem ma powrócić 29 września, podczas gdy produkcja '’Dead City'’ z drugim sezonem jest nadal w toku.

kadr z serialu ''The Walking Dead: Daryl Dixon''

Oprócz wydania zwiastunów, AMC ogłosiło również odnowienie The Walking Dead: Daryl Dixon na trzeci sezon. Norman Reedus podczas tegorocznego San Diego Comic-Con potwierdził, że ponownie poprowadzi trzecią część z Melissą McBride.

Zwiastun 2. sezonu Daryl Dixon podkreśla sekwencje akcji dla tytułowej postaci, podczas gdy Daryl nadal rozważa, czy dobrze zrobił, zostając we Francji, czy nie. Przedstawia również skomplikowaną podróż Carol do Francji, aby znaleźć swoją najlepszą przyjaciółkę. Oboje stawiają czoła starym demonom, podczas gdy ona walczy o odnalezienie przyjaciela, a on zmaga się ze swoją decyzją pozostania we Francji, co powoduje napięcie w Nest.

Jeśli chodzi o zwiastun drugiego sezonu Dead City, pokazuje on Maggie graną przez Lauren Cohan, która ponownie udaje się do Nowego Jorku, aby pozornie uratować Negana granego przez Jeffreya Deana Morgana. Wideo podkreśla również ponowne spotkanie Negana z jego śmiercionośnym kijem baseballowym, a Lucille wraca do swoich dawnych zwyczajów.

Źrodło: ComingSoon