Nowa odsłona jednej z najpopularniejszych franczyz akcji ostatnich lat – "Paryż w ogniu" – jeszcze w tym roku w CANAL+! 0

Wyścig z czasem, sceny pełne rozmachu, wciągająca historia rodem z thrillera, a to wszystko w widowiskowej paryskiej scenografii – Paryż w ogniu to serialowa adaptacja serii cieszącej się wielką estymą wśród fanów kina akcji. Już niebawem premiera w CANAL+ Premium i w CANAL+ online!

Grupa terrorystyczna dowodzona przez Jacoba Pearce’a atakuje ambasadę, biorąc na celownik francuskiego Ministra Obrony. Aby uratować polityka, oficer ochrony Vincent nawiązuje współpracę z agentką MI6 Zarą. Niestety, gdy sytuacja nabiera nieoczekiwanego, mrocznego zwrotu akcji, Vincent i Zara szybko zdają sobie sprawę, że celem terrorystów jest więcej osób… Vincent i Zara, zdani na samych siebie, wciąż depczą po piętach zamachowcom. Czy obronią Paryż przed ogniem wznieconym przez pochłoniętego zemstą człowieka?

Seria "Has Fallen" (pol. "w ogniu") to jedna z najpopularniejszych franczyz ostatnich lat, która zarobiła ponad pół miliarda dolarów na świecie. Serialowa odsłona to osiem dynamicznych, wypełnionych adrenaliną, suspensem i zwrotami fabularnymi odcinków, a każdy z nich ogląda się jak kinowy film akcji. W tle nowoczesna i piękna paryska architektura.

W główne role wcielili się Tewfik Jallab i Ritu Arya. Na drugim planie zobaczymy Seana Harrisa, Nathana Willcocksa, Emmanuelle Bercot, Camille Rutherford i Anę Ularu.

Showrunnerem i scenarzystą serialu jest nagrodzony BAFTA Howard Overman, za produkcję odpowiada Urban Myth Films. Koproducentem serialu jest STUDIO CANAL i CANAL+. Premiera Paryż w ogniu jeszcze w tym roku w CANAL+ Premium i w CANAL+ online.

