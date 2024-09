Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Helios - "Transformers: Początek" i przedpremierowe seanse z konkursami 14-15 września 0

Optimus Prime i Megatron kiedyś byli jak bracia, ale splot wydarzeń sprawił, że stali się wrogami. Animacja Transformers: Początek to film dla fanów robotów, akcji i przygody z dodatkiem odrobiny humoru i dobrej zabawy.

Film animowany Transformers: Początek będzie inny niż poprzednie filmy akcji. Powróci do początków serii. Wrócimy do miejsca, w którym wszystko się zaczęło – na Cybertronie, planecie, z której pochodzą Transformery. Historia będzie wierna początkom poprzednich komiksów i seriali telewizyjnych. Głównymi bohaterami będą: Optimus Prime i Megatron, którzy zaczynali jako przyjaciele. Widzowie zobaczą, co stało się z tymi postaciami i jak stali się wrogami. Wyjaśni również, w jaki sposób rozpoczęła się wojna między Autobotami i Deceptikonami.

Przed seansem czekać na Was będą quizy i zagadki do rozwiązania!

